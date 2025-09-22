Nach der Übernahme durch HF Friseurbetrieb GmbH soll die Tradition erhalten bleiben – doch der bekannte Name Marlies Möller wird nicht weitergeführt.

Hamburg/Schwerin - Die Promi-Friseurmarke Marlies Möller wird weitgehend abgewickelt. Zum 1. Oktober übernimmt Christoph Fellenberg mit seiner neuen HF Friseurbetrieb GmbH alle fünf Salons der insolventen Marlies Möller Holding GmbH, wie die Insolvenzverwalterin Jennie Best mitteilte. Dort verschwinde auch der Name der früheren Promifriseurin von den Geschäften. Die zwei weiteren Standorte unter der Marke Marlies Möller in Hamburg-Pöseldorf und auf Mallorca waren nicht Teil des Verfahrens.

Neuer Eigentümer führt die Marke Marlies Möller nicht weiter

„Die Entscheidung, die Marke Marlies Möller nicht fortzuführen, eröffnet uns die Möglichkeit, ein eigenständiges Profil zu entwickeln“, erklärte der neue Eigentümer Fellenberg. Die Salons genössen seit Jahrzehnten hohes Ansehen und stünden für Qualität im Friseurhandwerk. „Wir wollen diese Tradition fortsetzen, zugleich aber neue Akzente setzen und das Unternehmen zukunftssicher aufstellen.“

Die rund 70 Arbeitsplätze in den drei Hamburger Salons sowie den Geschäften in Hannover und Düsseldorf blieben erhalten. Fellenberg war den Angaben zufolge seit April Manager für Finanzen und Strategie bei der Marlies Möller Holding GmbH und arbeitete bereits als Direktor bei der Hamburger Ryf Coiffeur GmbH sowie im Management bei L’Oréal Deutschland.

Möller gilt als international renommierte Haarexpertin

Marlies Möller war seit mehr als sechs Jahrzehnten im Geschäft und gilt als international renommierte Haarexpertin. Unter anderem frisierte sie Prominente wie Hollywood-Star Sharon Stone oder die Designerin Jette Joop.

Die Salons, in denen auch Beauty-Anwendungen und Stilberatung geboten werden, sowie eine selbstentwickelte Schnitttechnik und eigene Produktpaletten ließen Möller zu einer der wenigen ganz Großen ihrer Branche aufsteigen. Begonnen hat Möller 1954 mit einer Ausbildung in Hamburg. 1962 gründete sie ihren ersten Salon im Souterrain einer Patriziervilla.

Möller erarbeitete auch Laufsteg-Looks

Als Expertin trat Möller zudem in Medien wie der Zeitschrift „Brigitte“ und TV-Shows wie „Deutschlands schönste Frau“ in Erscheinung. Sie erarbeitete Laufsteg-Looks in New York, Paris und Mailand.

Zu der wirtschaftlichen Schieflage kam es nach Angaben ihres Sohnes, Geschäftsführer Christian Möller, weil das Unternehmen die Einschränkungen und Umsatzrückgänge während der Corona-Pandemie und seit Beginn des Ukraine Krieges bislang nicht kompensieren konnte. Gleichzeitig seien die Betriebskosten jedoch stetig weiter gestiegen.