Er fuhr in auffälligen Schlangenlinien: Die Polizei hat der Alkoholfahrt eines Lastwagenfahrers im Altenburger Land ein Ende gesetzt.

Altenburg - Mit fast drei Promille Alkohol intus hat sich ein Kraftfahrer in Altenburg ans Steuer seines Lkw gesetzt. Anderen Verkehrsteilnehmern fiel er auf, weil er auf einer Ortsverbindungsstraße Schlangenlinien fuhr und gegen Leitpfosten und Baustellenschilder prallte, berichtete die Polizei.

Die alarmierten Beamten stoppten den 51-Jährigen. Sie stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein. Ein Atemtest bei dem Vorfall am Sonntag ergab den hohen Alkoholwert.