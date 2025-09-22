Auf der A4 ist ein Tanklastwagen mit Diesel umgekippt. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Autofahrer müssen sich auf Verzögerungen einstellen.

Kraftsdorf - Wegen eines umgekippten Gefahrgut-Lkws ist die A4 Richtung Frankfurt voraussichtlich noch bis zum Nachmittag gesperrt. Der Lastwagen kam am Montagmorgen bei Kraftsdorf (Landkreis Greiz) von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals im Graben, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug kam auf der Seite zum Liegen. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Laut Polizei wurde der Tank beschädigt, sodass die Ladung teilweise auslief. 300 Liter Heizöl liefen in die Erde. Insgesamt hat der Lastwagen den Angaben zufolge etwa 12.000 Liter Heizöl geladen. Der Lkw wurde von einem Kran aufgerichtet und die restliche Ladung in ein anderes Fahrzeug gepumpt. Die Bergung soll bis zum Nachmittag dauern. Die Gesamtsachschadenshöhe wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Gera-Leumnitz abgeleitet. Die Anschlussstelle Rüdersdorf ist in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt. Autofahrer werden geben, die Sperrung weiträumig zu umfahren.