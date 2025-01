In einer Parkanlage in Berlin-Mitte wird ein Mann durch Messerstiche getötet. Der mutmaßliche Täter wird schnell gefasst. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Mord aus niedrigen Beweggründen aus.

Berlin - Gegen einen 37-Jährigen, der den neuen Partner seiner Ex-Frau getötet haben soll, beginnt am Donnerstag (9.30 Uhr) der Mord-Prozess vor dem Berliner Landgericht. Er soll das 46-jährige Opfer am 7. Mai 2024 in einer Parkanlage in Berlin-Mitte nach einem Wortwechsel mit einem Messer attackiert und durch mehrere Stiche tödlich verletzt haben. Kurz vor der Tat habe der Angeklagte laut Ermittlungen von der neuen Beziehung seiner ehemaligen Frau erfahren. Aus einem „übersteigerten Besitzdenken“ heraus soll der 37-Jährige gehandelt haben.

Die Staatsanwaltschaft geht von einem Mord aus niedrigen Beweggründen aus. Für den Prozess sind bislang acht Verhandlungstage bis zum 25. Februar terminiert.