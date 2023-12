Hannover - Die neue Woche in Niedersachsen startet regnerisch und wolkenreich. Am Montag wird es laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weitestgehend stark bewölkt und es regnet immer wieder. Im Nordwesten kann es am Vormittag Gewitter geben. Die Temperaturen liegen zwischen acht Grad im Nordosten und bis zu zehn Grad im Süden. Nachts kühlt es sich auf bis zu zwei Grad ab.

Am Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken ab und es gibt der Vorhersage zufolge nur vereinzelte leichte Regenschauer. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen vier und acht Grad. Nachts werden Tiefstwerte um ein Grad an der Elbe und um fünf Grad im Südwesten Niedersachsens erwartet.

Der Mittwoch wird dann bei starker Bewölkung wieder regnerischer, bei Temperaturen zwischen zwei Grad im Wendland und sieben Grad im Raum Göttingen.