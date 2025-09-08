Auch zu Beginn der neuen Woche setzt sich das spätsommerliche Wetter fort. Die Temperaturen steigen am Montag und Dienstag noch einmal auf über 25 Grad.

Leipzig - Das T-Shirt-Wetter bleibt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auch zu Beginn der neuen Woche erhalten. Am Montag und am Dienstag erwarten die Menschen in den drei Ländern zwei Sommertage mit sommerlichen Temperaturen um die 25 Grad, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Demnach wird es am Montag heiter und sonnig. Am Dienstag ziehen aus dem Westen Wolken auf, am Abend sei Regen möglich.

Ab Mittwoch schwenkt das Wetter um: Die Temperaturen erreichen nicht mehr 25 Grad, steigen aber weiter über 20 Grad. Dazu gebe es mehr Wolken und gelegentliche Regenfälle.