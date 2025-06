Wie bekommt man Lehrer in den ländlichen Raum? Sachsen-Anhalt versucht es mit einem Stipendium für Studierende, die sich für einen Einsatz in besonderen Bedarfsregionen verpflichten.

Magdeburg - Sachsen-Anhalt vergibt 25 weitere Stipendien für Lehramtsstudierende, die später in ländlichen Regionen des Landes unterrichten wollen. „Mit dem Weltenretter-Stipendium wollen wir frühzeitig Nachwuchslehrkräfte gewinnen und gezielt in die Regionen bringen, in denen sie besonders dringend gebraucht werden“, erklärte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU). Dazu gehört der Norden Sachsen-Anhalts.

Die Studierenden erhalten während der Regelstudienzeit monatlich 600 Euro. Im Gegenzug verpflichten sie sich, für eine Zeit in Regionen und an Schulen zu unterrichten, wo besonderer Bedarf besteht. Insbesondere für Sekundarschulen werden Lehrkräfte gesucht, aber auch für Förderschulen. Das „Weltenretter-Stipendium“ ist seit 2023 schon mehrfach ausgeschrieben worden, die Förderung soll weitergeführt werden.