Lange Schlange vor einem Plattenladen in Berlin-Neukölln: Harry Styles gibt Fans einen frühen Einblick in seine neue Musik. Einige hoffen auf ein persönliches Erscheinen des Popstars.

Berlin - Popstar Harry Styles hat vor der Veröffentlichung seiner neuen Single Hunderte Fans in Plattenläden gelockt. In Berlin und anderen Städten weltweit konnten sie das Lied „Aperture“ hören, bevor es am Freitag offiziell erscheint.

Rund 250 Menschen standen etwa vor dem Neuköllner Plattenladen Rough Trade an. Viele warteten mehrere Stunden und hofften, dass der 31-Jährige persönlich vorbeikomme. Der Brite war in letzter Zeit öfter in Berlin gesichtet worden. Mutmaßlich nahm er hier Teile seines neuen Albums „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“ auf, das am 6. März herauskommt.

Neues Album von elektronischer Musik beeinflusst?

Im September 2025 lief Styles beim Marathon in Berlin mit. Außerdem gibt es Fotos, die ihn etwa nach einem Besuch im Berghain oder in einer Bäckerei am Rosenthaler Platz zeigen.

Bislang hat Styles drei Soloalben veröffentlicht, die bei Kritikern gut ankamen. Songtitel und erste Fanreaktionen lassen vermuten, dass sein neues Werk stärker von elektronischer Musik beeinflusst sein wird.

Statt klassischer Promotion setzen viele Künstlerinnen und Künstler inzwischen auf Aktionen, bei denen statt Journalisten direkt Fans eingebunden werden. Auch im Filmbereich oder bei Serienstarts greifen Produzenten immer häufiger zu solchen Mitteln, etwa mit Pop-up-Events oder exklusiven Vorab-Zugängen.