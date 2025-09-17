Vor allem im Süden Sachsen-Anhalts muss sich etwas ändern. Aber wie? Das sollen auch Ideen von Bürgerinnen und Bürgern zeigen.

Magdeburg - Auch in den kommenden Jahren will das Land Sachsen-Anhalt im Rahmen eines Wettbewerbs Ideen zur Gestaltung des Strukturwandels sammeln. Es seien Fördermittel in Höhe von rund 5,6 Millionen Euro bewilligt worden, um den Ideenwettbewerb „Revierpionier“ bis 2029 stattfinden zu lassen, teilte die Staatskanzlei mit. Seit 2023 war die Zahl der Einreichungen deutlich gestiegen, hieß es.

„Aus kulturpolitischer Sicht ist die stetig steigende Anzahl kreativer Ideen ein klares Signal für eine zukunftsfähige und gemeinschaftliche Entwicklung“, sagte Kulturminister Rainer Robra (CDU).

Bei dem Ideenwettbewerb sind alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine, gemeinnützigen Institutionen sowie Schulen und Kitas in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Burgenlandkreis, Mansfeld-Südharz, Saalekreis und der Stadt Halle aufgerufen, den Strukturwandel in der Region mitzugestalten. In diesem Jahr sind den Angaben nach rund 500 Einreichungen eingegangen.