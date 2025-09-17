An einem Bahnhof zwischen Dresden und Chemnitz wird eine politisch verfolgte Aktivistin aus Pakistan Opfer eines Angriffs. Warum der Staatsschutz sofort eingreift.

Klingenberg - Nach einem Angriff auf eine 27-Jährige im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Ein bislang unbekannter Täter soll die Frau am Dienstagnachmittag am Bahnhof von Klingenberg-Colmnitz mit einem „Strangulationswerkzeug“ attackiert haben, wie die Polizei mitteilte. Die Frau konnte sich demnach befreien und fliehen.

Bei der 27-Jährigen handelt es sich laut Polizei um eine aus Pakistan stammende Aktivistin für Frauenrechte, die in ihrem Heimatland politisch verfolgt wurde. Wegen dieser Hintergründe hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall am Dienstagnachmittag beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können.