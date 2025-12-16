Der Berliner Senat setzt auf mehr Solarenergie: Neue Förderregeln und ein Fokus auf große Dächer sollen den Anteil am Stromverbrauch deutlich steigern.

Der Anteil der Solarenergie in Berlin soll bis 2025 auf ein Viertel steigen. (Archivbild)

Berlin - Der Berliner Senat will den Ausbau von Solarenergie weiter fördern. Dafür sind für die kommenden beiden Jahre jeweils zehn Millionen Euro vorgesehen, wie Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey nach der jüngsten Senatssitzung mitteilte. Das entspreche etwa dem durchschnittlichen Niveau der Fördersummen in den vergangenen drei Jahren.

Das bisherige Förderprogramm Solarplus soll entsprechend fortgesetzt werden, allerdings mit einigen Veränderungen. So sind ab Januar 2026 zwei verschiedene Förderbereiche vorgesehen: einer für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Reihenhäuser, ein weiterer für Mehrfamilienhäuser, Gewerbe und Industrie. Förderanträge sollen noch einfacher gestellt werden können und schneller bearbeitet werden. Bisher schon eingereichte Förderanträge bleiben gültig.

Kein Geld mehr für Balkonkraftwerke

Für Steckersolargeräte gibt es künftig keine Förderung mehr. Die sogenannten Balkonkraftwerke seien nicht zuletzt wegen gesunkener Preise auch ohne staatliche Unterstützung wirtschaftlich. Den Angaben zufolge wurden in Berlin mehr als 19.000 Steckersolargeräte gefördert.

Im nächsten Schritt gehe es vor allem darum, verstärkt die großen Dächer Berlins in den Blick zu nehmen, unter anderem auf Gewerbehallen, Industriebauten und Mehrfamilienhäusern, sagte Giffey.

Im Rahmen des Solarplus-Programms wurden bis Ende November 36.846 Anträge mit einem Fördervolumen von rund 41,6 Millionen Euro eingereicht. Davon wurden 28.647 Anträge mit einem Volumen von etwa 29,5 Millionen Euro bereits bewilligt.

Das Ziel des Senats bleibt, den Anteil des Solarstroms am gesamten Stromverbrauch in Berlin bis 2035 auf 25 Prozent zu steigern. Zuletzt betrug er nur rund 5 Prozent. Allerdings hat sich die Leistung aller Solaranlagen in Berlin der Wirtschaftsverwaltung zufolge seit 2022 auf rund 474 Megawatt Peak (Stand 25. November) mehr als verdoppelt.