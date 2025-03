Seit 2023 ist bekannt, dass Patrice Aminati an schwarzem Hautkrebs erkrankt ist. In einem Interview gibt die Frau von Moderator Daniel Aminati Einblick in ihren aktuellen Gesundheitszustand.

Köln - Patrice Aminati hat einen gesundheitlichen Rückschlag erfahren. Bei der Frau von Moderator Daniel Aminati wurde eine Metastase entdeckt. „Ich habe mich an das Leben mit den Krebstherapien gewöhnt und es war auch klar, dass das auch wiederkommt“, sagte die 29-Jährige im Interview des Magazins „Gala“ von RTL.

Das Gespräch führte sie gemeinsam mit ihrem Mann. Im April 2023 hatte das Paar öffentlich gemacht, dass bei Patrice Aminati schwarzer Hautkrebs festgestellt worden war. Zwischenzeitlich war die 29-Jährige nach Behandlungen frei von Metastasen.

„Bin da absolut uneitel geworden“

„Jetzt sind die Ärzte natürlich sehr vorsichtig geworden, kontrollieren sehr schnell, geben sehr schnell Bescheid“, erzählt Patrice Aminati im Interview. „Ich werde jetzt nächste Woche bestrahlt an der Stelle. Ich bekomme keine Chemos, es fallen nicht alle Haare aus, aber durch die Bestrahlung fallen punktuell Haare aus. Aber ich bin da absolut uneitel geworden. Alles, was mich am Leben hält und - wir haben eine kleine Tochter - was unsere Familie aufrechterhält, das mache ich natürlich klaglos.“

Die Familie wohnt in der Nähe von Dresden. Die Tochter des Paares kam 2022 zur Welt.