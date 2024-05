Dresden - Bei der Weißen Flotte Sachsen gibt es einen Wechsel in der Doppelspitze. Geschäftsführer Victor Straubhaar übergibt seine Position an die bisherige Kaufmännische Leiterin und Prokuristin Astrid Rockel, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Rockel wird demnach ab Juli gemeinsam mit dem Co-Geschäftsführer Stefan Bloch an der Spitze der Weißen Flotte stehen. Sie stammt aus Staßfurt in Sachsen-Anhalt und arbeitet seit April 2019 im Unternehmen. Straubhaar wechselt innerhalb des Basler Mutterkonzerns United Waterways nach Portugal.

Die Dresdner Traditionsfirma habe nach dem Neustart 2020 aus der Insolvenz der Vorgängerfirma eine erfolgreiche Neuausrichtung erfahren, heißt es in der Mitteilung. In allen drei Jahren seither schrieb sie den Angaben nach schwarze Zahlen, auch die Zahlen für 2024 zeigen in eine positive Richtung.

Die Weiße Flotte gilt als älteste und größte Raddampferflotte der Welt. Das Dresdner Unternehmen ist vor allem für den Betrieb und die Pflege von neun historischen Schaufelraddampfern bekannt. Im September 2020 hatte die United Waterways AG den Betrieb von der insolventen Sächsischen Dampfschiffahrt GmbH (SDS) übernommen.