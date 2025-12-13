Gut zehn Jahre lang war Benjamin-Immanuel Hoff ein entscheidender Koordinator für die Landesregierungen unter Bodo Ramelow. Welchen Job er nun übernommen hat.

Der frühere Chef der Thüringer Staatskanzlei und ehemalige Thüringer Minister für Kultur, Bundes und Europaangelegenheiten, Benjamin-Immanuel Hoff, ist nun im Vorstand der Gewerkschaft IG Metall. (Archivbild)

Erfurt - Thüringens ehemaliger Staatskanzleichef und früherer Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) arbeitet seit dieser Woche bei der IG Metall. Im Vorstand der Industriegewerkschaft ist er nun Ressortleiter Grundsatzfragen und Gesellschaftspolitik, wie er auf seiner Website mitteilt. Ein Gewerkschaftssprecher bestätigte die Personalie. Zuvor hatte die „Thüringer Allgemeine“ über den Job des Ex-Ministers berichtet.

Auch wenn sich sein Themenfokus verändern werde, werde er der „Kunst der Freiheit“ und dem Feld der Kultur weiterhin mit Leidenschaft verbunden bleiben, schrieb Hoff auf seinem privaten Instagram-Account mit Blick auf seine neue Stelle.

Der Sozialwissenschaftler Hoff war von 2014 bis 2024 mit kurzer Unterbrechung Chef der Staatskanzlei in den beiden Kabinetten des damaligen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke). Zudem war er auch Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten und später Beauftragter für jüdisches Leben in Thüringen und die Bekämpfung des Antisemitismus. Zuvor war der 1976 in Ost-Berlin geborene Hoff von 2006 bis 2011 Staatssekretär für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz im Senat von Berlin.