Der Brandenburger Volleyball-Bundesligist will weiter vorankommen. Ein wichtiger Baustein auf dem Weg in eine erfolgreichere Zukunft ist nach Ansicht des Vereins eine neue Heimspielstätte.

Netzhoppers-Volleyballer stoßen an ihre Grenzen

Königs Wusterhausen - Volleyball-Bundesligist Netzhoppers Königs Wusterhausen beschäftigt sich mit einer neuen Heimspielstätte. „Wir stoßen an unsere Grenzen“, sagt Geschäftsführer Dirk Westphal. „Das allgemeine Interesse an den Netzhoppers ist gewachsen, und zwar schneller als zu erwarten war.“ Nach Ansicht des Ex-Nationalspielers braucht der Verein nun eine neue, bundesligataugliche Halle, um diesem Wachstum gerecht zu werden.

Zwei Jahre nach der Insolvenz und einer mühseligen Wiederbelebung des Vereins spüren die Netzhoppers sportlich und finanziell jetzt wieder festen Boden unter den Füßen. Da die Bevölkerungszahlen in Königs Wusterhausen und Umgebung stetig wachsen und dadurch ein erhöhter Bedarf an Sportstätten besteht, sagt Westphal: „Wir wollen die neue Halle nicht nur für uns allein, sondern davon sollen auch andere Vereine und alle Sportinteressierten in der Region profitieren. Deshalb suchen wir auch noch Unterstützer für unsere Pläne.“

Spielgenehmigung für Halle läuft ab

Die Spielgenehmigung der Volleyball-Bundesliga (VBL) für die derzeit von den Netzhoppers genutzte Paul-Dinter-Halle mit einem Fassungsvermögen von 1050 Zuschauern läuft nach der Saison 2026/27 ab. Am vergangenen Sonntag beim Play-off-Viertelfinale gegen den deutschen Meister Berlin Volleys (2:3) meldeten die Netzhoppers ein ausverkauftes Haus. Westphal: „Wir hätten noch 400 Eintrittskarten mehr verkaufen können.“

Erste Gespräche zu einem Hallenneubau haben die Netzhoppers mit verantwortlichen Politikern geführt, allerdings gebe es noch keine konkreten Ergebnisse.