Potsdam - Die Gasnetzbetreiber in Brandenburg haben steigende Netzentgelte ab dem kommenden Jahr angekündigt. So würden diese um rund 20 Prozent erhöht, erklärte eine Sprecherin der Verbraucherzentrale in Brandenburg. Ob dies zu steigenden Preisen bei den Verbrauchern führe, hänge von den einzelnen Versorgern ab. „Möglicherweise können die Versorger die höheren Netzentgelte durch bessere Einkaufskonditionen kompensieren, so dass es unter dem Strich zu keiner Preiserhöhung kommt“, sagte Energierechtsexperte Rico Dulinski von der Verbraucherzentrale.

Durch den Klimaschutz und steigende CO2-Preise werde das Heizen mit Gas zunehmend unattraktiv, führte die Sprecherin der Verbraucherzentrale aus. Zudem sorge der Umstieg auf Alternativen wie Wärmepumpen und Wärmenetze für einen Rückgang der Gasnutzung. So müssten immer weniger Gasnutzer für das Gasnetz aufkommen und es stiegen die Kosten pro Kopf.