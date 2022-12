Nervige Weihnachtslieder: Die Top-Ten der nervigsten Weihnachtssongs - Santa Graus is Coming

Weihnachtszeit: Für viele Menschen werden die immer gleichen und an allen Orten abgespielten Weihnachtslieder irgendwann Qual.

Halle (Saale)/mad - Weihnachtszeit - schöne Zeit: friedlich und besinnlich, so sollte es eigentlich sein. Doch viele Menschen sehen - und hören - das ganz anders.

Denn kaum naht die Adventszeit ertönen aus fast allen Lautsprechern im Land die gleichen Songs, Lieder und Melodien.

Egal ob im Autoradio, im Kaufhaus, auf dem Weihnachtsmarkt, überall das gleiche Programm. Was die einen schön finden, können viele andere spätestens nach der dritten Wiederholung kaum noch ertragen.

Hier kommt unsere Top-Liste der zehn nervigsten Weihnachtssongs:

Platz 1: „Last Christmas" - Wham

Der 1984 veröffentlichte Weihnachtssong spaltet seit Jahrzehnten Weihnachtsmusik-Fans. Die Single „Last Christmas“ ist das Lied, das in jedem Dezember weltweit zu den meistgespielten Songs im Radio und in Kaufhäusern gehört.

Platz 2: „All I Want For Christmas Is You“ - Mariah Carey

Mit dem Hit „All I Want For Christmas Is You“ hat sich Singvögelchen und Vorzeige-Diva Mariah Carey den 2. Platz auf unserer Liste redlich verdient.

Platz 3: „Felize Navidad“ - José Feliciano

Auch wenn das etwas exotisch anmutende „Feliz Navidad“ ohne Glöckchenklang daher kommt, zählt das zur Adventszeit allgegenwärtig scheinende Lied zu unseren Favoriten in der Xmas-Nerv-Song-Liste.

Platz 4: „Rudolph The Red Nosed Reindeer“

Niedliche Tiere sind zwar allgemein beliebt, doch auch der Schrammel-Song zum rotnäsigen Rentier Rudolf gehört unserer Meinung nach dringend auf die Liste der Nerv-Lieder.

Platz 5: „Jingle Bells“

Wenn man es genau betrachtet, ist „Jingle Bells“ gar kein Weihnachtslied. Zumindest kommt Weihnachten nicht darin vor. Weil dies aber niemanden interessiert, wird das Lied alljährlich zur Weihnachtszeit „hoch und runter gedudelt“.

Platz 6: „Kling Glöckchen klingelingeling“

Dieses Lied macht seinem Titel wirklich alle Ehre: Das Geklingel und Gebimmel geht vielen schon wenigen Takten gehörig auf den Zeiger. Nicht nur in der Michelle-Version ein Overkill in Sachen weihnachtlicher Glockenklang.

Platz 7: „Morgen kommt der Weihnachtsmann“

Variationen dieses Liedes existieren in verschiedenen Sprachen. Doch auch wenn der Ursprung des Liedes eigentlich im französischen liegt, vor allem die Kinderchorvariante kann einem schnell auf den Keks gehen.

Platz 8: „Heidschi Bumbeidschi“ - Heintje

Ein Klassiker zur Weihnachtszeit. Und das bereits seit Ende der Sechzigerjahre. Die hohe, klare Stimme und das schmalzige Vibrato des Bübchens führt bei vielen Menschen zu einem intensiven intensiven Fluchtreflex.

Platz 9: „Driving Home for Christmas“ - Chris Rea

Mit seinem Schmacht-Hit „Driving Home for Christmas“ springt Schmuse-Sänger Chris Rea noch auf Platz neun unserer Hitliste. Eigentlich ein schönes Lied, allerdings dann nicht mehr, wenn man es an jeder Ecke zu hören bekommt.

Platz 10: „We wish you a merry Christmas“

Dieses kitschige aber eigentlich harmlose, englische Traditionslied schafft es vor allem wegen der nervigen dreimaligen Wiederholung des Refrains auf Platz zehn unserer Top-Ten-Liste.