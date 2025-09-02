Filmschaffende aus Deutschland, Polen und Tschechien können wieder ihre Werke für das Filmfest im Dreiländereck einreichen.

Großhennersdorf - Das Neiße Filmfestival nimmt ab sofort Beiträge für seine 23. Auflage im kommenden Jahr entgegen. Gesucht werden Filme aus den Jahren 2025 und 2026, die in mindestens einem der drei Länder Deutschland, Polen und Tschechien produziert oder koproduziert wurden, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2025.

Vom 26. bis 31. Mai 2026 sind im Dreiländereck an der Neiße wieder Wettbewerbe für Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme zu sehen. Vergeben werden elf „Neiße-Fische“ mit Preisen, die mit insgesamt 26.500 Euro dotiert sind. Neben den besten Filmen in den Kategorien werden auch Publikumspreise sowie Auszeichnungen für Drehbuch, Szenenbild und darstellerische Leistung verliehen.