Berlin - „Baywatch“-Ikone Pamela Anderson (58) und Hollywood-Star Liam Neeson (73) bringen die Slapstick-Komödie „Die nackte Kanone“ zurück ins Kino und verbrachten dafür viel gemeinsame Zeit vor der Kamera. Dass die Chemie zwischen ihnen für den Dreh stimmte, sei ihm schnell aufgefallen, sagte Neeson der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

„Ich glaube, wir hatten definitiv eine Chemie. Ich hatte Pamela zuvor noch nie getroffen und sie mich auch nicht. Ich möchte nicht unbedingt Worte wie „sofort” verwenden, aber es war sofort da“, erzählte der „Taken“-Schauspieler über die Stimmung am Set. „Wir hatten einfach das Gefühl, dass da etwas zwischen uns war, und wir haben darauf vertraut.“

Deutschlandpremiere in Berlin mit Neeson und Anderson

Neeson und Anderson sind wegen der Deutschlandpremiere der Neuauflage von „Die nackte Kanone“ heute Abend in Berlin. Der 73-Jährige schlüpft in die Rolle von Frank Drebin Jr., der Sohn des schusseligen Polizisten Frank Drebin, den einst der 2010 gestorbene Leslie Nielsen berühmt machte. Anderson spielt seine Angebetete, deren Bruder ermordet wurde.

Für den neuen Film von Akiva Schaffer, der am 31. Juli in den Kinos startet, wird der klamaukige Humor des Originals noch einmal aufgewärmt. Die drei „Naked Gun“-Komödien - „Die nackte Kanone“, „Die nackte Kanone 2½“ und „Die nackte Kanone 33⅓“ - kamen zwischen 1988 und 1994 ins Kino. In der Original-Filmreihe spielte Priscilla Presley die Rolle der Angebeteten.

Anderson wurde an der Seite von David Hasselhoff durch die 90er-Jahre-Serie „Baywatch“ über Rettungsschwimmer von Malibu berühmt. Große Aufmerksamkeit und viel Lob bekam sie für ihre Hauptrolle in dem Drama „The Last Showgirl“ (2024), in dem sie ein alterndes Showgirl in Las Vegas spielt, das mit den Veränderungen der Branche nicht zurechtkommt.