Frost am Morgen, milde 16 Grad am Tag: Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Berlin und Brandenburg in den nächsten Tagen.

Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg ist es in den nächsten Tagen trocken und mild. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es in den kommenden beiden Nächten aber frostig bei bis zu minus 1 Grad.

Am Donnerstag kommen Wolken auf und es ist weitestgehend trocken. Nur in Ostbrandenburg soll es gelegentlich regnen. Bei maximal 14 bis 16 Grad weht ein schwacher Wind. In der Nacht zu Freitag erwartet der DWD Frost und gebietsweise Nebel. Die Temperaturen fallen auf bis zu drei Grad im Norden und minus ein Grad im Süden.

Auch Freitag und Samstag werden Höchsttemperaturen bis zu 16 Grad erwartet. In der Nacht zu Samstag fallen sie bis minus ein Grad. Örtlich bildet sich in Bodennähe Frost. Nach Angaben des DWD ist es am Samstag zunehmend bedeckt und es kommt zeitweise zu Windböen. Regen ist laut DWD nicht in Aussicht.