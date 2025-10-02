Im Landkreis Verden kam es am Mittwoch zu einem Großeinsatz bei einer Bahnstrecke. Ein Lokführer hatte ausgetretenes Gefahrgut bei einem Güterzug entdeckt.

Die Bahnstrecke im Landkreis Verden, bei der Gefahrgut von einem Güterzug ausgetreten war, ist wieder frei gegeben.

Kirchlinteln - Nachdem Gefahrgut aus einem Güterzug ausgetreten war, ist die Bahnstrecke im Landkreis Verden wieder freigegeben. Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn wurde auf der Strecke zwischen Verden und Rotenburg in der Gemeinde Kirchlinteln am frühen Donnerstagmorgen wieder der geplante Betrieb aufgenommen. Außerdem teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit, dass der Gefahrstoff nicht schädlich für die Umwelt oder die Bevölkerung gewesen sei.

Am Mittwochvormittag hatte ein Lokführer festgestellt, dass bei einem Güterzug auf einem Abstellgleis, Granulat aus dem Gefahrgut-Waggon ausgetreten war, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei die Strecke gesperrt worden. An dem Einsatz seien Feuerwehr, das Technische Hilfswerk, Polizei und Bundespolizei beteiligt gewesen.