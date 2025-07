Erfurt - Der illegale Abschuss eines Wolfs im Wartburgkreis hat beim Naturschutzverein Nabu Forderungen nach einem zentralen Vorgehen gegen Verbrechen im Naturbereich laut werden lassen. „Dass nun offenbar auch Wölfe in Thüringen illegal gejagt werden, ist ein Signal, endlich eine Stabsstelle zur Bekämpfung von Umweltstraftaten in Thüringen einzurichten“, sagte der Wolfsexperte des Nabu Thüringen, Silvester Tamás.

Die Erkenntnis, dass der Ende 2023 tot im Wartburgkreis entdeckte Wolf erschossen wurde, löse beim Nabu große Bestürzung aus. „Wir hatten gehofft, dass Thüringen von derartigen Vorfällen verschont bleibt“, so Tamás.

Die bekannten Fälle zweier in Thüringen illegal getöteten Luchse hätten auch gezeigt, dass Ermittlungen zu solchen Taten häufig im Sand verliefen. „Die Aufklärungsrate liegt de facto bei Null“, kritisierte Tamás.

Untersuchungsergebnis: Wolf illegal getötet

Das tote Tier war im November vor zwei Jahren an einer Straße bei Hämbach, einem Ortsteil von Bad Salzungen, entdeckt und an das Kompetenzzentrum Wolf, Biber, Luchs gemeldet worden. Fachleute gingen unmittelbar nach dem Fund aufgrund der Verletzungen davon aus, dass der Wolf bei einem Verkehrsunfall getötet worden war.

Spezielle Untersuchungen kamen nun aber zu einem anderen Ergebnis, wie das Umweltministerium mitteilte. Das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin habe eine Computertomographie an dem Kadaver durchgeführt. Dabei sei ein illegaler Abschuss festgestellt worden. Unklar sei allerdings, wo der Wolf getötet wurde. Denn der Rüde stammte demnach aus dem in der Rhön beheimateten Rudel Wildflecken in Bayern.

Staatsanwaltschaft und Polizei informiert

Sowohl die zuständige Untere Naturschutzbehörde als auch Polizei und Staatsanwaltschaft seien über den illegalen Abschuss informiert worden. Das Ministerium betonte, dass das Töten eines Wolfs eine Straftat darstelle. Diese könne mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe geahndet werden. Dennoch kommt es immer wieder zu illegalen Tötungen der Tiere in Deutschland. Die Aufklärung der Taten ist schwierig.

Wölfe sind in Deutschland streng geschützt und dürfen nur in Ausnahmefällen gejagt und getötet werden. Daran ändern zunächst auch politische Vorstöße nichts, die die rechtlichen Hürden zum Abschuss von Tieren senken wollen.