Das Manöver führt Tausende Soldaten in die Lüneburger Heide, an Ostseestrände und jetzt eben auch in die niedersächsische Landeshauptstadt. Das hat Auswirkungen auf das alltägliche Leben dort.

Hannover - Die laufende Nato-Übung führt auch zu Einschränkungen im Alltag von Hannover. Diverse Straßen wurden heute in der Innenstadt der Landeshauptstadt gesperrt, wie die Verwaltung mitteilte. Die Einschränkungen sollen bis Mitternacht andauern.

Konkret sind etwa die Bereiche um das Alte Rathaus oder die Marktkirche betroffen. Teilweise gibt es auch Halteverbotszonen. Auf Bildern waren Soldaten, etwa der Feldjäger, zu sehen, die Straßen absperrten und Gitter aufstellten.

Der Einsatz ist Teil der Nato-Übung „Steadfast Dart 26“. Es ist die größte Nato-Übung in diesem Jahr. Sie findet turnusgemäß ohne direkte Beteiligung der US-Streitkräfte statt. Insgesamt sind rund 10.000 Soldaten, mehr als 1.500 Fahrzeuge und 17 Schiffe aus 13 Nationen Teil des Manövers. Die größten Beiträge kommen aus südeuropäischen Ländern wie Italien, Spanien und Griechenland sowie der Türkei.