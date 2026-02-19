Laufkäfer (Carabidae) gelten als Indikatoren für Umweltveränderungen. Auch deshalb sind Forscher von ihnen fasziniert. In Dresden kommt es nun zu einem Expertentreffen.

Dresden - Dresden wird am kommenden Wochenende zum Pilgerort für Käferexperten aus Deutschland und Österreich. Die Tagung der Gesellschaft für Angewandte Laufkäferkunde (Carabidologie) will dabei zeigen, wie eindrucksvoll, vielseitig und ökologisch bedeutsam diese Käfer sind. „Sie fungieren als optimal geeignete Bioindikatoren. Mit ihnen können Umweltveränderungen gut sichtbar gemacht werden“, teilte die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt - Mitorganisator der Tagung - mit.

Thema sind auch Klimawandel und Verlust von Lebensraum

Auf dem Dresdner Treffen soll Grundlagenforschung mit Fragen des Naturschutzes, der Biodiversität und der Landschaftsplanung verbunden werden. Ebenso nehmen Themen wie Klimawandel, Änderungen in der Landnutzung, Lebensraumverlust und Landwirtschaft einen wichtigen Platz ein, wie es hieß. Dazu sind Vorträge und Präsentationen geplant. Unter anderem geht es darum, wie Laufkäfer auf Veränderungen in Flussauen reagieren und welche Auswirkung die Flächenbewirtschaftung auf die Größe von Populationen hat.

Laufkäfer gehören einer artenreichen Familie an

Laufkäfer sind eine artenreiche Familie und meist räuberisch lebende Käfer. In Gärten und in der Agrarlandschaft gelten sie als Nützlinge. Die Tiere sind überwiegend nachtaktiv und besitzen lange Laufbeine zur schnellen Fortbewegung. Sie ernähren sich von Wirbellosen wie Schnecken, Blattläusen, Regenwürmern und Larven anderer Insekten. Nach Angaben der Landesstiftung gibt es in Mitteleuropa gut 1.100 Arten von Laufkäfern.