Berlin - Der FC Internationale Berlin hat den diesjährigen Zukunftspreis des Sports gewonnen. Für sein Engagement im Klimaschutz erhält der Schöneberger Verein 7.000 Euro Preisgeld. Zwölf vom Verein ausgebildete „Klima-Kapitäne“ hatten im vergangenen Jahr umweltfreundliche Projekte im Verein auf den Weg gebracht - etwa Begrünungskonzepte für die Sportanlage oder wassersparende Infrastruktur.

Mit der Auszeichnung wolle man zeigen, wie innovativ Berlins Sportvereine seien und wie ideenreich und motiviert ihre Mitglieder die Zukunft mitgestalteten, erklärte der Präsident des Landessportbundes Berlin, Thomas Härtel.

Platz zwei ging an den Berliner Athletik Club 07, der als Zweiter 4.000 Euro einstreicht. Der dritte Platz und 2.000 Euro gehen an den Rugby Club 03 Berlin. Insgesamt wurden die 20 besten Ideen und Aktionen im Berliner Vereinssport prämiert. Von Platz vier bis Rang zehn erhielt jeder Verein 1.000 Euro, von 11 bis Platz 20 gab es jeweils 500 Euro.