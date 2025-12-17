Nach überraschenden Absagen steht fest: Hagen am Teutoburger Wald springt in der Dressur für Aachen ein. Doch im Springen gibt es weiter keine Lösung.

Hagen am Teutoburger Wald - Der Dressur-Nationenpreis 2026 ist gerettet. Der traditionelle Wettbewerb für Nationalmannschaften findet im kommenden Jahr in Hagen bei Osnabrück statt und ersetzt die Prüfung, die sonst bei CHIO in Aachen geritten wird. Der Nationenpreis ist nach Angaben des Veranstalters Anfang Juli Teil des Turniers „Covalliero Dressage Days“ auf dem Hof Kasselmann in Hagen am Teutoburger Wald.

Dem zuletzt von Krisen gebeutelten Reitsport-Verband FN ist damit zumindest in der Dressur eine Blamage erspart geblieben. Im Springen wird allerdings nach der Absage von Mannheim weiter ein neuer Ersatz gesucht. Der dortige Veranstalter wollte für Aachen den Nationenpreis auf Fünf-Sterne-Niveau organisieren, sagte jedoch wieder ab und bietet nun lediglich einen unterklassigen Drei-Sterne-Nationenpreis an.

„Der CSIO5* als Ersatzveranstaltung für den Nationenpreis beim CHIO Aachen ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vergeben“, heißt es bei der FN. Wegen der Weltmeisterschaften im August in der Aachener Soers fallen die traditionsreichen Wettbewerbe für Nationalteams, die normalerweise zum Programm des CHIO gehören, im kommenden Jahr aus. Ersatzort für die Dressur war ursprünglich Donaueschingen, doch das Turnier im Schlosspark wurde wie bereits im Vorjahr komplett abgesagt. Jetzt reiten Isabell Werth und Co. in Hagen am Teutoburger Wald.