Nach dem Brand am U-Bahnhof Schloßstraße ist die Strecke im Südwesten für längere Zeit unterbrochen. Ab dem 5. Januar fährt die Bahn aber zumindest ein Stück weiter.

Unterbrechung der U9: So geht es ab Januar weiter

Berlin - Auch Wochen nach dem Feuer am Berliner U-Bahnhof Schloßstraße bleibt die U-Bahnlinie U9 unterbrochen. Der Brand habe „massive Schäden an sicherheitsrelevanter Technik verursacht“, teilten die Verkehrsbetriebe BVG mit. Betroffen seien unter anderem Kabel für die Stromversorgung und Zugsicherungsanlagen.

Mehr als 75 Kabel und Leitungen müssten repariert oder ersetzt werden - diese Arbeiten könnten erst nach Abschluss der Reinigung starten, hieß es in der Mitteilung.

Ab dem 5. Januar gebe es aber eine Verbesserung für Fahrgäste. Dann fahre alle zehn Minuten ein Zug bis zum U-Bahnhof Friedrich-Wilhelm-Platz, die übrigen Züge enden weiterhin am S+U Bundesplatz. „Der U-Bahnbetrieb rückt damit ab dem 5. Januar wieder näher an Steglitz heran.“

Fahrgäste in Richtung Steglitz können dann Züge bis zum Friedrich-Wilhelm-Platz nutzen, von dort gebe es einen Pendelverkehr zum U-Bahnhof Walther-Schreiber-Platz. Von dort sollen Fahrgäste die Buslinien M48, M85 und 186 nutzen. „Der bisherige Ersatzverkehr mit Bussen entfällt ab dem 5. Januar.“

Ende November war die Berliner Feuerwehr wegen einer Rauchentwicklung am U-Bahnhof Schloßstraße in Steglitz mit einem Großaufgebot ausgerückt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.