Berlin - Die Füchse Berlin arbeiten weiter an ihrem Kader, der in den nächsten Jahren große Handball-Titel gewinnen soll. Nach der Vertragsverlängerung des dänischen Weltstars Mathias Gidsel einigte sich der deutsche Vizemeister auch mit Nationalspieler Nils Lichtlein vorzeitig auf eine weitere Zusammenarbeit bis 2028. Der 22-Jährige sprach von einem „riesigen Vertrauensbeweis“.

Lichtlein stammt aus der Berliner Talent-Schmiede und trägt das Füchse-Trikot seit 2016. In der Hauptstadt reifte der Linkshänder zum Profihandballer, gewann den U21-Weltmeistertitel und schaffte den Sprung ins Nationalteam. Beim DHB muss der Rückraumspieler Juri Knorr zwar meist den Vortritt lassen, doch Lichtlein gilt als große Zukunftshoffnung bei den deutschen Handballern.

Ein Spieler des „goldenen Jahrgangs“

Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning lobte Lichtlein als einen „Spieler unseres goldenen Jahrgangs“. Mit seiner Spielidee und seinem Spielwitz sei der Jungstar für die Berliner unverzichtbar. In bislang 101 HBL-Einsätzen erzielte Lichtlein 152 Tore. Sein größter Erfolg bei den Füchsen ist der Titel in der European League vor zwei Jahren.

Lichtleins Zukunft in Berlin ist nicht nur ein klares Signal an die Konkurrenz, sondern auch an Welthandballer Gidsel. Dem dänischen Weltmeister gaben die Berliner vor zwei Wochen das Versprechen, einen titelreifen Kader zusammenzustellen. Dieser soll in naher Zukunft den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte holen und auch auf internationaler Ebene weitere Erfolge feiern.