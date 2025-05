Berlin/Potsdam - Unbeständig und regnerisch wird es in der Hauptstadtregion bis zur Mitte der Woche sein. Neben Gewitter, Graupel und stürmischen Böen bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mild.

Heute zieht der morgendliche Regen schnell ab und es wird kurz freundlich. Bei Werten bis zu 21 Grad trüben sich die Aussichten ab den Mittagsstunden jedoch bereits wieder ein - einzelne Gewitter mit lokalem Graupel sind laut DWD zu erwarten. Auch stürmische Böen bis zu 55 Kilometern pro Stunde seien nicht ausgeschlossen. In der Nacht zu Dienstag lockert die Wolkendecke bei Tiefstwerten von sieben Grad auf und es bleibt weitestgehend trocken.

Am Dienstag und Mittwoch ist es weiterhin regnerisch wechselhaft: Am zweiten Arbeitstag der Woche sind ab Mittag erneut Schauer und Gewitter sowie einzelne Windböen möglich. Die Werte erreichen 18 bis 22 Grad. Auch in der Nacht auf Mittwoch hält der Regen an. Am Mittwoch selbst ändert sich bei Temperaturen bis zu 21 Grad kaum etwas im Vergleich zu den vorigen Tagen.