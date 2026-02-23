Malia ist derzeit die jüngste ihrer Art im Zoo der Landeshauptstadt. Weil sie nicht gut sieht, dafür aber gut hört und Vibration wahrnimmt, muss ihr Umzug besonders vorbereitet werden.

Das Spitzmaulnashorn-Weibchen Malia, hier 2024 als Jungtier zu sehen, verlässt den Magdeburger Zoo. (Archivbild)

Magdeburg - Im Magdeburger Zoo wird der Umzug von Nashornkuh Malia vorbereitet. Vor der Nashornbox steht schon ein Spezialcontainer für ihren Weg ins tschechische Dvur Králóve bereit, an den sich Malia derzeit gewöhnt, wie der Zoo mitteilte. Anfang März soll es für sie dann losgehen in Richtung neue Heimat.

Das zweieinhalb Jahre alte Tier soll dort für Nachwuchs sorgen. Malia ist derzeit die jüngste Nashornkuh im Magdeburger Zoo. Das Tier nehme den Container gut an, hieß es.

Spitzmaulnashörner seien stressempfindliche Tiere, die auf kleinste Veränderungen in ihrer Umgebung reagierten, erklärte der Zoo. Für den Umzug brauche es also auch Fingerspitzengefühl. Den Angaben nach sind Spitzmaulnashörner in der Natur stark gefährdet.