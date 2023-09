Magdeburg - Ein vier Jahre altes Spitzmaulnashorn ist aus dem Zoo Magdeburg nach Rotterdam gezogen. Nach intensiver Vorbereitung und einem speziellen Kistentraining sei der Bulle mit Namen Malte sicher in einem Spezialcontainer nach Rotterdam transportiert worden, teilte der Zoo am Mittwoch mit. Der Magdeburger Zoo ist für seine Spitzmaulnashornzucht bekannt. 1979 wurde das erste Exemplar in der DDR in Magdeburg geboren. Die Tiere sind laut Weltnaturschutzunion vom Aussterben bedroht. Sie werden wegen ihres Horns illegal gejagt. Der Bestand an freilebenden Spitzmaulnashörnern in Afrika wird den Angaben zufolge auf nur noch rund 5000 Tiere geschätzt.