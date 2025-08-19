Ein schwerer Crash auf der A38 bei Leipzig legt den Verkehr lahm. Ein Lkw und ein Transporter stoßen zusammen - einer der Fahrer stirbt am Unfallort.

Auf der A38 bei Leipzig hat ein Unfall mit einem Lkw und einem Transporter die Autobahn lahmgelegt (Symbolbild)

Leipzig - Auf der Autobahn 38 bei Leipzig ist ein 54 Jahre alter Transporter-Fahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw gestorben. Er war in Fahrtrichtung Parthenaue in Höhe Pösgraben am Nachmittag unterwegs und mit dem Lkw kollidiert, wie die Polizei miteilte. Daraufhin überschlug sich der Transporter demnach in einem Graben und blieb auf der rechten Seite liegen. Der Transporter-Fahrer starb noch am Unfallort. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, der 42 Jahre alte Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Die Straße wurde für die Bergungsarbeiten voll gesperrt und erst am späten Abend wieder freigegeben.