Heimspiele gegen die Mailänder Top-Clubs, Reisen an die Anfield Road und nach Madrid: Bayer Leverkusen hat attraktive Gegner in der Champions League erwischt.

Namhafte Gegner für Meister Leverkusen in der Königsklasse

Monaco - Der deutsche Fußball-Meister Bayer Leverkusen hat für die Ligaphase der Champions League namhafte Gegner erwischt. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso bekommt es unter anderem mit den italienischen Traditionsclubs Inter und AC Mailand sowie dem FC Liverpool zu tun. Außerdem trifft die Werkself auf Atlético Madrid, RB Salzburg, Feyenoord Rotterdam, Sparta Prag und Stade Brest. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Monaco. Gespielt wird ab dem 17. September, die genauen Ansetzungen werden bis Samstag bekanntgegeben.

Die Europäische Fußball-Union UEFA hat die Königsklasse umfassend reformiert. Statt in Gruppen spielen alle 36 Clubs in einer Liga, jeder Verein gegen acht Gegner. Die Leverkusener, die in der vergangenen Saison das Finale der Europa League verloren hatten, spielen gegen Inter, Milan, Salzburg und Prag im eigenen Stadion. Die Spiele gegen Liverpool, Atlético, Feyenoord und Brest finden auswärts statt.

Die ersten acht Teams der Tabelle sind am Ende der Ligaphase für das Achtelfinale qualifiziert. Die Clubs auf den Tabellenplätzen 9 bis 24 spielen in einer neuen K.-o.-Zwischenrunde um das Weiterkommen.