Papenburg - Ein Auto ist in Papenburg in einen Kanal gefallen und in Flammen aufgegangen. Der Wagen sei am Morgen aus bisher ungeklärten Ursachen von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Als er in dem Kanal landete, sei ein Feuer ausgebrochen und das Fahrzeug habe in Vollbrand gestanden. Informationen zu Verletzten konnte die Polizei am Vormittag nicht geben.