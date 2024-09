Was lässt sich gegen Ärztemangel auf dem Land tun? Ein Baustein liegt in der Ausbildung des Nachwuchses. In der Lausitz sind die Erwartungen an die neue Medizin-Uni in Cottbus länderübergreifend groß.

Strukturwandel in der Lausitz

Die Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen, Dietmar Woidke (SPD) und Michael Kretschmer (CDU), setzen auf eine länderübergreifend-positive Wirkung der Ausbildung an der Medizinischen Universität Lausitz.

Cottbus - Brandenburg und Sachsen sehen in der neuen Medizinischen Universität Lausitz - Carl Thiem in Cottbus eine große Chance für beide Länder. „Nichts brauchen wir im Land Brandenburg dringender als junge Medizinerinnen und Mediziner“, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in Cottbus vor einem Treffen mit Akteurinnen und Akteuren der Gesundheitsversorgung.

„Und dass die dann hier ausgebildet werden, hilft uns natürlich auch gerade in dieser für unser Land ganz entscheidenden Frage voranzukommen, die Ärzteversorgung gerade auch in der Fläche des Landes in Zukunft gut abzusichern.“

In Brandenburg sind laut Staatskanzlei aktuell 37 Prozent aller Hausärztinnen und -ärzte über 60 Jahre alt. Diese Zahl verdeutliche, wie groß der Bedarf sei, sagte Woidke.

Kretschmer sieht „Riesenchance“

Aber nicht nur für Brandenburg, auch für den Freistaat ist das Projekt nach Angaben von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer eine „Riesenchance“. Der CDU-Politiker betonte: „Man kann sich vorstellen: Die Krankenhäuser, die zur Ausbildung gebraucht werden, die Arztpraxen, die gebraucht werden, die können auch in Sachsen sein.“ Man müsse den mitteldeutschen Raum stärken.

Die Idee zum Aufbau der neuen Medizin-Uni ist laut Brandenburgs Staatskanzlei 2019 bei einem Treffen der beiden Ministerpräsidenten entstanden. Die Uni wurde am 1. Juli gegründet und ist Teil der Förderung des Strukturwandels in der Lausitz angesichts des geplanten Endes des Braunkohleabbaus. Der Teil zur Krankenversorgung ging aus dem Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus hervor, dem größten Brandenburger Klinikum.

1300 Arbeitsplätze für Fachkräfte geplant

Im Zuge des Ausbaus zur Uni-Klinik sollen nach Angaben der Staatskanzlei etwa 80 Professuren entstehen sowie 1300 Arbeitsplätze für Fachkräfte. 2025 sollen die ersten Professuren besetzt werden, 2026 die ersten Studierenden loslegen.

Die Universität soll Kern eines digital unterstützten Netzwerks der Gesundheits- und Pflegeversorgung in der „Modellregion Gesundheit Lausitz“ werden und auch das Gesundheitswesen im Rest Deutschlands voranbringen.