Mitten in der Nacht reißt ein Brand rund 150 Menschen aus dem Schlaf. Wie die Feuerwehr das Mehrfamilienhaus in Dresden wieder sicher macht und warum der Auslöser noch Rätsel aufgibt.

Dresden - Wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Dresden mussten etwa 150 Bewohner mitten in der Nacht das Gebäude verlassen. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache gegen 2.00 Uhr im Müllcontainerraum ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

Durch das Feuer wurde der Kellerbereich stark verrußt. Verletzt wurde niemand. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht und das Haus durchlüftet hatte, konnten die Mieter gegen 02:50 Uhr wieder in ihre Wohnungen. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.