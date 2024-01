Leihe in die Ewige Stadt. RB Leipzigs Angeliño bricht seinen Aufenthalt in Istanbul vorzeitig ab und wechselt nach Italien. Die AS Rom hat eine Kaufoption.

Leipzig - RB Leipzig verleiht Verteidiger Angeliño kurz vor Ende der Transferfrist nach Italien weiter. Der Linksverteidiger schließt sich bis zum Saisonende der AS Rom an. Das teilten beide Clubs am Dienstag mit. Dem Vernehmen nach hat der italienische Erstligist eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro.

Bisher war Angeliño an den türkischen Spitzenclub Galatasaray Istanbul verliehen. Dort hätte nach 20 Einsätzen eine Kaufpflicht gegriffen. Da die Türken den Preis neu verhandeln wollten, setzten sie den 27-Jährigen nach 19 Spielen nicht mehr ein. Das führte zum Abbruch der Leihe.

Schon die vergangene Saison verbrachte Angeliño nicht in Leipzig. Der Spanier war an die TSG Hoffenheim verliehen, die den Linksfuß für 20 Millionen Euro hätte kaufen können. Die Kraichgauer waren jedoch nicht bereit, die Summe zu zahlen. Angeliño war im Sommer 2021 nach vorheriger Leihe fest von Manchester City nach Leipzig gewechselt. Die Ablöse betrug 18 Millionen Euro.