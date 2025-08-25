Ein Nachmittag am Grill endet in Schöndorf nicht mit guter Stimmung und Würstchen, sondern mit Verletzungen und einem Polizeieinsatz.

Weimar - Ein Streit um einen Grill hat im Weimarer Ortsteil Schöndorf zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung geführt. Nach Polizeiangaben hatte ein 64-Jähriger am Sonntagnachmittag seinen Grill angezündet, was einem 45 Jahre alten Nachbarn missfiel, wie die Polizei berichtete. Als dieser forderte, das Feuer wieder zu löschen, kam es zunächst zu einem Wortgefecht, das in einer Rangelei endete.

Der 64-Jährige soll den Nachbarn den Angaben nach am Hals verletzt und ihn zudem bedroht haben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Der Mann verließ den Ort vor Eintreffen der Polizei.