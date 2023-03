Magdeburg - Hilfe bei der Organisation von Terminen oder beim Einkaufen: Wer sich im Rahmen freiwilliger Nachbarschaftshilfe um pflegebedürftige Menschen kümmert, kann in Sachsen-Anhalt dafür künftig 125 Euro monatlich erhalten. Das Kabinett stimmte am Dienstag einer entsprechenden Anpassung der Pflege-Betreuungs-Verordnung zu, wie die Staatskanzlei mitteilte. In einem Modellprojekt sollen Nachbarschaftshelferinnen und -helfer anerkannt werden. Mit der Umsetzung sei die Gesellschaft für Prävention im Alter (PIA) an der Hochschule Magdeburg-Stendal beauftragt.

Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) sagte, Ziel sei, dass Pflegebedürftige so lange wie möglich selbstbestimmt zu Hause leben können. Nachbarschaftshilfe entlaste auch die Angehörigen.