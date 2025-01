Wolfsburg - Die Grizzlys Wolfsburg haben das Nordduell in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen und damit eine fast dreijährige Negativserie gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven beendet. Nach zehn Niederlagen hintereinander gegen den Nordrivalen siegten die Niedersachsen diesmal mit 2:1 nach Verlängerung (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

Das entscheidende Tor schoss Andy Miele 61 Sekunden vor dem Ende der Extrazeit. Die erste Wolfsburger Führung durch Matthew White (43. Minute) hatte Alexander Friesen (52.) für Bremerhaven noch ausgeglichen.

„Wir hatten diese Serie immer im Hinterkopf“, sagte der US-Amerikaner Miele bei MagentaTV. „Wir hätten es gern schon in der regulären Spielzeit geschafft. Aber auch so fühlt es sich großartig an.“

Die Wolfsburger hatten zuletzt am 18. April 2022 in den DEL-Playoffs gegen Bremerhaven gewonnen. In den beiden darauffolgenden Saisons verloren sie jeweils alle vier Hauptrunden-Duelle. Und auch in der laufenden Spielzeit hieß es zuvor 4:1 und 6:1 für Bremerhaven.