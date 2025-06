Am Freitagabend kollidiert ein Rettungswagen der Feuerwehr mit einem Motorradfahrer. Dieser wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Er ist nun außer Lebensgefahr.

Berlin - Nach einem Zusammenstoß mit einem Notarztwagen befindet sich ein 26-jähriger Motorradfahrer inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte.

Ein 49-jähriger Fahrer der Feuerwehr war am Freitagabend in Berlin-Weißensee mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf die Gegenfahrbahn gefahren, als er an einer Kreuzung mit dem Motorradfahrer zusammenstieß. Dabei erlitt der 26-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Die Besetzung des Einsatzfahrzeuges der Feuerwehr habe sich um den Motorradfahrer gekümmert, bis er in ein Krankenhaus gebracht wurde, hatte die Feuerwehr noch am Freitag mitgeteilt. Der 49-Jährige blieb unverletzt.