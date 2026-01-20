6.000 Liter Wasser, beschädigte Technik und trotzdem ein Neuanfang: Wie das Theater Bautzen nach dem Wasserschaden wieder Publikum empfängt und mit Provisorien arbeitet.

Nach rund zehn Tagen Pause spielt das Theater Bautzen wieder – trotz noch nicht vollständig behobener Schäden nach dem Wasserschaden. (Archivbild)

Bautzen - Rund zehn Tage nach einem größeren Wasserschaden nimmt das Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen seinen Betrieb wieder auf. Am kommenden Freitag solle wieder gespielt werden, teilte das Haus mit. Vergangene Woche hatte bei Wartungsarbeiten plötzlich die Sprinkleranlage ausgelöst. Rund 6.000 Liter Löschwasser ergossen sich über Bühne, den Orchestergraben und weitere Räume. Der Betrieb laufe nun zunächst in eingeschränkter Form wieder an, hieß es weiter.

Die Betriebssicherheit der technischen Anlagen für die Hauptbühne sei weitestgehend wiederhergestellt. Zahlreiche Reparaturen seien abgeschlossen, teilweise werde aber noch mit Provisorien gearbeitet. „Die Kolleginnen und Kollegen sowie die beteiligten Fachfirmen haben Enormes geleistet“, sagte Intendant Lutz Hillmann.

Nach wie vor ist das gesamte Ausmaß des Schadens nicht klar, sagte Gabriele Suschke, Sprecherin des Volkstheaters. Teure Scheinwerferanlagen seien beschädigt worden und in der Reparatur. Unklar sei weiterhin, ob der gesamte Bühnenboden aufgrund von Wellenbildung getauscht werden müsse. „Momentan gehen wir von einer sechsstelligen Schadenssumme aus“, so Suschke. Genaueres müssten allerdings Gutachten ergeben.

Bis zuletzt keine Stromversorgung auf der Bühne

Teils habe das Theater Ausrüstung bei entsprechenden Firmen angemietet. Teils hätte die Bühnentechnik wiederbelebt werden können. „Wir haben bis gestern keinen Strom auf der Bühne gehabt“, erklärte Sprecherin Suschke weiter. Die Technik sei zwar betriebssicher. Gänzlich auszuschließen seien weitere Ausfälle aufgrund des immer noch unklaren Schadensausmaßes aber nicht. „Wenn dann wieder was ausfällt, dann müssen wir eben wieder schauen.“

Wasserschäden durch Sprinkleranlagen im Theater sind kein Einzelfall: Bereits 2009 hatte es einen vergleichbaren Fall in Bautzen gegeben. 2016 hatte es das Kleine Haus des Staatsschauspiels in Dresden erwischt. Damals ergossen sich etwa 40.000 Liter über die Bühne. Im Herbst 2022 traf es das Gerhart Hauptmann-Theater in Görlitz. Nach einem Fehler im Brandmeldesystem ging gleichfalls die Sprühflutanlage auf der großen Bühne des historischen Theatergebäudes an. Binnen weniger Minuten wurde der gesamte Bühnenbereich von etwa 28.000 Litern Wasser geflutet, was einen Schaden in Millionenhöhe verursachte.