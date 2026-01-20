Die Zäune der Botschaften der Türkei und Südafrikas sind in der Nacht mit Farbe beschmiert worden. Zwei Männer wurden festgenommen. Was ist bislang über den Vorfall bekannt?

Berlin - Eine etwa 40-köpfige Gruppe hat die Zäune der Botschaften der Türkei und Südafrikas in Berlin-Tiergarten mit Farbe beschmiert und mehrere Rauchbomben gezündet. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt wegen nach der Attacke in der vergangenen Nacht in der Tiergartenstraße wegen Sachbeschädigung, wie die Polizei mitteilte. Ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger wurden demnach festgenommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge beschmierte die Gruppe den Zaun der türkischen Botschaft mit roter Farbe und schmierte zudem mit weißer Farbe eine Parole auf den Gehweg vor der Botschaft. Danach wurden die Rauchbomben gezündet. Auch wurde auch der Zaun der daneben liegenden Botschaft Südafrikas beschmiert.

Den Angaben zufolge flüchtete die Gruppe, als die Polizei eintraf. Die beiden Männer wurden in der Nähe festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten zunächst an.