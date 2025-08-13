Mit dem Gewinn des WM-Titels im Mittelgewicht macht sich Vincenzo Gualtieri einen Namen. Nun ist er die Auszeichnung schon lange wieder los. Und muss seinen nächsten Kampf in Berlin absagen.

Berlin - Der frühere Weltmeister Vincenzo Gualtieri wird seinen nächsten Boxkampf in Berlin wegen einer Verletzung nicht bestreiten können. Der 32-Jährige zog sich im Training eine Fußverletzung zu, die laut einer Mitteilung des Agon-Boxstalls „einen Einsatz unmöglich macht“. Der Mittelgewichtler wollte am 12. September in der Uber Eats Music Hall seinen Europa-Titel des Verbands WBO gegen den Schweizer Ramadan Hiseni verteidigen.„Ich bin unglaublich enttäuscht“, sagte der gebürtige Wuppertaler Gualtieri in der Mitteilung. „Ich habe mich sehr auf Berlin, das Publikum und den Fight gegen Ramadan Hiseni gefreut. Aber die Verletzung lässt einfach keinen Kampf auf diesem Niveau zu“, wurde er weiter zitiert.

2023 überraschend Weltmeister geworden

Gualtieri hatte 2023 in Wuppertal überraschend den Brasilianer Esquiva Falcao geschlagen und den WM-Titel des Verbands IBF gewonnen. Mehrere Monate später unterlag er dem Kasachen Schanibek Alimchanuli in den USA und war seinen größten Karrieretitel wieder los.



Dennoch werden bei der Veranstaltung am 12. September weitere Sportler ihre Kämpfe austragen. Hamsat Shadalov und Paul Wall steigen unter anderem in den Ring. Wall bestreitet seinen ersten Profi-Titelkampf und wird um die Deutsche Meisterschaft des Bund Deutscher Berufsboxer (BDB) kämpfen.