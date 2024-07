Markkleeberg - Nach einer zehntägigen Sperrung wegen Unwetterschäden ist der agra-Park in Markkleeberg wieder teilweise zugänglich. Auch der dort entlangführende Pleißeradweg ist wieder befahrbar. Der beliebte Park südlich von Leipzig war am 8. Juli von einem Unwetter getroffen worden. Bäume stürzten um, Äste wurden abgerissen. In einem Teil des agra-Parks dauern die Aufräumarbeiten auch bis voraussichtlich Mitte nächster Woche noch an, wie die Stadt Markkleeberg am Donnerstag mitteilte.