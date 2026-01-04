Melle - Nach einem Unfall in Melle (Kreis Osnabrück) ist ein Mensch in seinem Wagen verbrannt. Das Fahrzeug sei gegen einen Baum geprallt und dann ausgebrannt, teilte die Polizei mit. Feuerwehrleute löschten den Wagen. Doch für den Fahrer oder die Fahrerin kam jede Hilfe zu spät. Der Mensch sei auf dem Fahrersitz in den Flammen gestorben. Die Identität des Toten ist noch unklar. Man wisse bislang nicht einmal das Geschlecht der Person, sagte ein Polizeisprecher.