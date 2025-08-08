Lennart Karl trifft beim Testspiel-Sieg des FC Bayern gegen die Spurs traumhaft. Der 17-Jährige soll bleiben. Sportvorstand Max Eberl positioniert sich. Auch Michael Ballack spielt eine Rolle.

München - Traumtorschütze Lennart Karl steht beim FC Bayern vor der Vertragsverlängerung. „Es sieht sehr gut aus“, sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem 4:0 im Testspiel gegen Tottenham Hotspur. Der 17-jährige Karl, der aktuell als eines der größten Talente vom FC Bayern Campus gilt, jubelte ebenso wie Jonah Kusi-Asare (18) beim Erfolg gegen den Europa-League-Sieger als Torschütze. Zuvor hatten Harry Kane und Kingsley Coman getroffen.

Ballack in Eberl-Nähe

Karls Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister ist noch bis zum 30. Juni 2026 datiert. In der neuen Saison soll Karl als Backup für Michael Olise Einsatzzeit bekommen, mit seinem Tor gegen Tottenham warb er dafür. Berater des Talents ist Ex-Nationalspieler Michael Ballack, der im Rahmen des Testspiels auf der Ehrentribüne unweit von Eberl gesehen werden konnte. Er sei „sehr zuversichtlich“, dass die Vertragsverlängerung gelinge, sagte Eberl.

Nach den Zugängen von Luis Díaz (FC Liverpool), Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen) und Tom Bischof (TSG Hoffenheim) plant der Münchner Sportvorstand erst mal, keine neuen Stars nach München zu holen. „Wir sind momentan sehr zufrieden und sehr glücklich mit dem Kader“, sagte der 51-Jährige. „Aber wenn natürlich einer kommt und sagt: 'Ich will unbedingt noch den Verein verlassen', dann müssen wir auch noch mal neu überlegen.“

Neues von Woltemade?

Im Fall des Stuttgarters Nick Woltemade ließ Eberl keine neue Entwicklung erkennen. Der Torschützenkönig der zurückliegenden U21-EM wird nach derzeitigem Stand beim VfB Stuttgart bleiben. Grundsätzlich merkte Eberl an, dass man aber nie wisse, was auf dem Transfermarkt geschehe.

„Wir können jetzt abwarten, was noch passiert, was um uns herum passiert, welche Möglichkeiten sich auftun“, sagte Eberl. Solche Spiele wie das gegen Tottenham würden dazu beitragen, dass die „Hürde“, etwas Neues zu machen, dann noch mal höher sei. „Und das ist ja das Schöne dann.“ Es seien aber noch fast vier Wochen Zeit für Wechsel, sagte der Bayern-Sportvorstand. „Da kannst du nie was ausschließen.“