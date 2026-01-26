Zwei Männer streiten und beleidigen sich auf einer Online-Plattform gegenseitig. Schließlich soll es zu einem tödlichen Treffen in einem Park in Berlin-Neukölln gekommen sein. War es Mord?

Ein 24-Jähriger, der nach gegenseitigen Beleidigungen einen 28-Jährigen mit einem Jagdmesser tödlich attackiert haben soll, kommt vor Gericht. (Foto Illustration)

Berlin - Nach einem tödlichen Messerangriff auf einen 28-Jährigen in einem Park steht der mutmaßliche Täter heute (10.00 Uhr) vor dem Landgericht Berlin. Dem 24-Jährigen wird Mord vorgeworfen. Der Tat seien laut Ermittlungen gegenseitige Beleidigungen auf der Online-Plattform Tiktok vorausgegangen.

Aus übersteigertem Ehrgefühl soll der Angeklagte den 28-Jährigen am 22. Juni 2025 im Körner-Park in Berlin-Neukölln mit einem Jagdmesser attackiert und tödlich verletzt haben.

Der 24-Jährige muss sich zudem wegen eines Angriffs auf einen Arbeitskollegen verantworten. Mit einem gleichaltrigen Mitangeklagten soll er im Mai vorigen Jahres einen damals 21-Jährigen auf einem Parkplatz in Berlin-Marienfelde mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben.

Die Staatsanwaltschaft wertet diese Tat als gefährliche Körperverletzung. Für den Prozess sind bislang 18 Verhandlungstage bis zum 15. April vorgesehen.