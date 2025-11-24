Die gegenseitigen Beleidigungen auf Tiktok eskalierten so heftig, dass ein Treffen von zwei Männern tödlich endete. Die Staatsanwaltschaft spricht von Mord.

Berlin - Ein 23-Jähriger, der nach Streitereien auf einer Online-Plattform einen 28-Jährigen im Juni in Berlin-Neukölln erstochen haben soll, ist wegen Mordes angeklagt worden. Außerdem soll er im Mai zusammen mit einem 24-jährigen Bekannten einen Arbeitskollegen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben.

Der Angeklagte soll sich mit dem später getöteten Mann regelmäßig auf Tiktok gestritten und gegenseitig beleidigt haben. Am 22. Juni trafen sich die beiden im Körnerpark in Neukölln. Das spätere Opfer soll noch geflüchtet sein. Der mutmaßliche Täter stellte den 28-jährigen Mann aber in der Nähe des Brunnens und soll ihn mit mehreren Stichen mit einem Jagdmesser so schwer verletzt haben, dass der Mann kurze Zeit später im Krankenhaus starb.

Bereits am 27. Mai soll der Angeklagte mit seinem 24-jährigen Bekannten, der ebenfalls angeklagt ist, einen Kollegen aus einer Bäckerei in Marienfelde angegriffen und mit einem Messer mehrfach in den Oberkörper gestochen haben. Weitere Stiche folgten nicht. Die Staatsanwaltschaft wertet diese Tat nicht als versuchtes Tötungsdelikt, sondern als gefährliche Körperverletzung. Beide Angeschuldigte bestreiten diese Tatvorwürfe