Hamburg - Eine Reihe tarifpolitischer Erfolge haben der IG Metall im Norden 2023 nach dem coronabedingten Schwund im zweiten Jahr in Folge einen Mitgliederzuwachs beschert. Im Norden habe es die Gewerkschaft im vergangenen Jahr geschafft, 20 Betriebe zusätzlich in die Tarifbindung zu bringen und damit rund 6000 Beschäftigte mit Tarifverträgen abzusichern, berichtete der Bezirksleiter Küste, Daniel Friedrich, am Mittwoch in Hamburg.

„Es ist wichtig, dass auch in den Zukunftsbranchen gute Arbeitsbedingungen gelten“, betonte Friedrich. „Da werden wir nicht nachlassen und weiter aktiv Tarifverträge angehen.“ Beispielsweise hatte die IG Metall 2023 nach 123 Streiktagen einen Haustarifvertrag mit der deutschen Tochter des dänischen Windanlagenbauers Vestas erreicht. Derzeit laufen solche Gespräche auch bei den Windkraftunternehmen Ørsted und Nordex, bei denen die IG Metall bereits Warnstreiks organisiert hatte. Friedrich äußerte sich zuversichtlich, „dass wir in den nächsten ein bis zwei Wochen da auch zu guten Ergebnissen kommen“. Die Verhandlungen terminiert, „so dass wir jetzt auch da davon ausgehen können, dass wir dort auch zu Tarifverträgen kommen“.

Als eine weitere wichtige Baustelle jenseits der anstehenden Tarifbewegung in der Metall- und Elektroindustrie nannte Friedrich den weltgrößten Flugzeugbauer Airbus, wo die Gewerkschaft vor knapp zwei Jahren nach langer Auseinandersetzung Vereinbarungen für die Bedingungen eines vom Management geplanten Umbaus der Konzernstruktur in der Fertigung ziviler Flugzeuge durchgesetzt hatte. Nun sei die Gewerkschaft in Verhandlungen darüber, wie der Einsatz von Leiharbeit und Flexibilisierung von Arbeitszeiten neu geregelt werden. „Da wollen wir gute Bedingungen weiter organisieren mit der Geschäftsleitung“, sagte Friedrich. „Und da werden wir in den nächsten Wochen auch diese Verhandlungen zu Leiharbeit und Flexibilität dann gemeinsam auch gut abschließen können.“

Gegen den bundesweiten Trend hat die IG Metall im Norden im vergangenen Jahr unter dem Strich Mitglieder gewonnen. Zum Jahresende waren im Bezirk Küste der größten deutschen Gewerkschaft 178 532 Mitglieder registriert. Das waren nach Friedrichs Angaben 0,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor. In Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordwestniedersachsen und Schleswig-Holstein traten 12 959 Neumitglieder der IG Metall bei - laut Friedrich ein Rekordwert, mit dem Abgänge mehr als ausgeglichen werden konnten. Die Zahl der Mitglieder in den Betrieben sei um 2,5 Prozent gestiegen sei und bei den Angestellten sogar um 10,9 Prozent, berichtete der Gewerkschafter.

Bundesweit verlor die größte Gewerkschaft 2023 trotz stark gestiegener Eintrittszahlen unter dem Strich Mitglieder, wie die IG Metall vor knapp einer Woche mitgeteilt hatte. Im Norden hält der positive Trend mit der Entwicklung 2023 im zweiten Jahr an. Während der Corona-Pandemie war die Mitgliederzahl 2020 und 2021 rückläufig.